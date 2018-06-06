/ Родители южноуральских школьников возмущены «новшествами» с раздеванием на ЕГЭ

Информация о разрешенных доскональных осмотрах распространилась по Сети.

Накануне в Интернете распространилась информация о нововведениях на ЕГЭ. Якобы Федеральный институт педагогических измерений сообщил, что перед экзаменами учеников будут осматривать досконально, вплоть до нижнего белья, чтобы избежать нарушений. Началом должна была стать проверка перед ЕГЭ по русскому языку. Такая инициатива вызвала волну негодования среди южноуральских родителей.

Моя дочь должна была сдавать экзамен по русскому языку, и вдруг мне прислали скриншот с такой информацией. Это значит, что ее могут полностью раздеть в школе? Что за новшества такие? — поделилась опасениями мама одной из школьниц Челябинска.

На самом сайте института такую информацию найти нельзя. Ведомства, ответственные за организацию Единого государственного экзамена, возможность такой проверки отвергли. На входе в пункт проведения экзаменов у участников проверяют наличие телефонов и других технических средств с помощью металлоискателей. В правилах, регулирующих порядок проведения экзамена, возможность личного досмотра школьников до нижнего белья исключена.

При появлении сигнала металлодетектора участнику ЕГЭ предлагают показать предмет, вызывающий сигнал. В том случае, если согласно порядку проведения ГИА этот предмет является запрещённым, участнику ЕГЭ предлагают отдать его сопровождающему. В случае отказа участник не допускается в ППЭ. — рассказала сайту «Первый областной» начальник Управления начального, основного и среднего общего образования Елена Тюрина.

Напомним, поводом для массового волнения стал случай со школьницей из Татарстана. Там выпускница во время экзамена по химии сняла с себя нижнее белье, не сумев пойти через рамку металлоискателя.