/ Школьнице пришлось снять нижнее белье, чтобы сдать ЕГЭ по химии

Городская мэрия объяснила произошедшее.

Инцидент произошел 4 июня в Нижнекамске. Выпускница не смогла с первого раза пройти рамку металлоискателя на пункте пропуска перед Единым госэкзаменом по химии. Устройство срабатывало на одежду девушки. Время начала ЕГЭ близилось, поэтому девушка пошла на крайние меры и сняла нижнее белье в туалете.

Так как металлорамка не переставала сигнализировать о наличии металлических предметов, а подходило время начала экзамена, одна из учениц пошла в туалет и, сняв нижнее белье, прошла через рамку. Никто из присутствующих на входе в пункт приема экзаменов не предлагал ей снимать бюстгальтер. — передает РИА Новости слова представителя пресс-службы мэрии Нижнекамска.

В мэрии также отметили, что в случае, если детектор сигнализирует о наличии металлических предметов, ученика просят выложить на стол запрещенные вещи и пройти повторно.

Отметим, что южноуральские выпускники допустили минимальное количество нарушений на прошедших государственных экзаменах. Комиссии удалось выявить нескольких школьников с телефонами на математике, еще один ученик «слил» в сеть экзаменационные воппросы по информатике.