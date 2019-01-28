/ В регионе за 5 лет вырастет число занятых в малом бизнесе

Сейчас в малом бизнесе заняты всего 30% южноуральцев.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 28 января, посетил завод «Уралспецарматура». Глава региона осмотрел производство предприятия, которое получило господдержку, а с ней и новое оборудование, и рабочие места, а также провел встречу с работниками.

Руководитель показал предприятие. Мы с ним договорились, что я к вам приеду в ноябре на «Территории Бизнеса». Услышал о том, что вы решаете такие инженерные задачи, мне стало интересно. Хорошая динамика по объемам, по реализации. То, что идет круглосуточная загрузка и портфель заказов — это радует, это хороший пример малого бизнеса, который нам бы хотелось развивать и поддерживать. — сказал Борис Дубровский.

Один из рабочих, мастер цеха Александр Куликов, вспомнил прошлое Бориса Дубровского. Губернатор долгое время проработал металлургом на ММК и поинтересовался, что может человек с опытом посоветовать молодому коллективу завода, а также как достичь успеха в жизни.

Я искренне говорю — не стареть. Надо искать пути решения. В этом — сильные стороны малого бизнеса. Вы очень мобильны, активны, это то, что и ожидают от малого бизнеса. А для того, чтобы развиваться и быть успешным нужно учиться. Сейчас это общий тренд. Надо постоянно быть в трендах, приобретать навыки, самообучаться. Ну и не стареть душой, тогда все будет хорошо. И стремиться к лидерству. Когда коллектив маленький — халтурить не получится. — ответил Борис Дубровский.

Не остался без внимания и вопрос поддержке малого и среднего бизнеса. Губернатора спросили, что в ближайшее время планируется сделать по налогам и льготам. Борис Дубровский ответил, что поддерживать малые предприятия помогает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

Всеми видами материальной поддержки по 2018 годы, это малые формы кредитования, целевые кредиты и наш фон гарантийной поддержки, который позволяет привлечь деньги из банков-партнеров, всеми этими формами охвата предприятий, удалось привлечь в малый и средний бизнес 1.5 миллиарда рублей по прошлому году. Проект, который мы сейчас осмотрели — один из удачных. Мы сейчас с руководителем обсуждаем вопрос о возможности переезда на малую Сосновку, где явного финансирования нет, но это поддержка, потому что есть площадка и инфраструктура, что тоже элементы поддержки. Мы договорились о том, что с этого года начинается практика закрепления индивидуальных менеджеров за компаниями, которые являются постоянными клиентами «территории бизнеса». Этот человек имеет компетенции предложить целевую программу поддержки, которая, исходя из стратегии и тактики отдельного предприятия, максимально ему подходит, чтобы быть успешным и в периоде и в долгосрочной перспективе. — сказал Борис Дубровский.

Глава региона отметил, что сейчас в малом бизнесе занято 30%, а задача к 2024 году — взрастить занятость на четверть и на 35% нарастить объемы добавленной стоимости. Борис Дубровский подчеркнул, что для Челябинской области, как региона, где преобладают крупные предприятия, важно формирование экономики малого и среднего бизнеса.