Единую диспетчерскую службу «скорой помощи» могут создать в Челябинской области

Это позволит оперативно реагировать на нехватку бригад в том или ином муниципалитете.

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В Челябинской области могут создать единую диспетчерскую службу «скорой помощи». Об этом сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. Подобный опыт можно наблюдать в Москве и Подмосковье. Благодаря внедрению подобной службы в регионе можно решить сразу несколько проблем, связанных с оказанием медицинской помощи пациентам.

«Ситуация сегодня не позволяет нам видеть ту картину, которая складывается в регионе. Соответственно, она не позволяет достаточно быстро принимать управленческие решения в части маршрутизации бригад в Челябинск или в другие районы в случае вспышки. Мы видим, что скорая помощь должна быть областного подчинения и единая диспетчерская тоже должна быть создана на уровне региона. Тогда мы сможем видеть всю ситуацию и принимать достаточно быстро решения по перемещению машин и бригад», — прокомментировала ситуацию первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Кроме того, в Челябинской области рассмотрят вариант создания колл-центров, где терапевты смогут консультировать пациентов. Также на территории региона могут запустить единый центр чтения снимков, куда будут направлять рентгены пациентов из всех муниципалитетов. Благодаря этому можно будет решить проблему нехватки специалистов на территориях.

«Достаточно интересная практика с проездными, когда приходят сообщения с просьбами остаться дома и блокируются проездные карты. Для молодых людей это, может быть, не так актуально, но это напомнит пожилым людям о том, что нужно оставаться дома», — рассказала об опыте столичных коллег Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор отметила, что данные меры достаточно жесткие, однако это может позволить уберечь людей старше 65 лет от поездок в общественном транспорте и возможного заражения новой коронавирусной инфекцией.