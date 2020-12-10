Число просторных автобусов в Челябинске увеличат в три раза

И практически все они будут низкопольными.

В четверг, 10 декабря, в Челябинске обсуждали новую транспортную систему Челябинской агломерации, сообщает пресс-служба регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«В основе транспортной реформы — переход на регулируемый тариф и перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса вместимости. Особая роль уделяется развитию электротранспорта», — заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Так, троллейбусы будут ходить только по популярным маршрутам, а интервал их движения сократится вдвое. Увеличится протяженность трамвайной сети, а также скорость движения электротранспорта. Число автобусов большого класса увеличат в три раза, а количество низкопольных моделей планируют довести до 90%. Также появится единая система оплаты, которая подразумевает бесплатную пересадку внутри сети и широкое билетное меню. Появятся проездные на разные временные промежутки.

«Уже второй год реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Сейчас у Минтранса РФ возникло понимание, что нацпроект — не только про дороги, но и про транспорт. Появилась идея уделить внимание транспортным системам агломераций, поскольку современный и удобный общественный транспорт так же повышает качество жизни людей, как и хорошие дороги", — заявил на обсуждении директор центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константин Трофименко.

Новая транспортная система позволит Челябинской области делать серьезные заявки на федеральном уровне.