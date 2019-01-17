Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.76 -0.32 76.14 -0.81
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:07
Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!
Немного истории появления и развития нашего региона.
/ Единство южноуральцев на праздновании юбилея региона отметил Борис Дубровский

Единство южноуральцев на праздновании юбилея региона отметил Борис Дубровский

А после — рассказал о планах Челябинской области на будущее.
сегодня в 19:09
  |  Общество

Сегодня в Челябинском государственном театре оперы и балета проходит празднование 85-летия Челябинской области. На торжественном мероприятии присутствуют первые лица региона, в том числе губернатор Борис Дубровский. После вводной части праздника, он обратился к южноуральцам со сцены, поздравил жителей области с юбилеем и пожелал всем здоровья, долголетия и благополучия.

Добрый день, уважаемые земляки, дорогие гости! Сегодня юбилей нашей малой Родины — 85-летие челябинской области. Это событие дает нам возможность вспомнить прошлое, оценить настоящее, заглянуть в будущее, почувствовать всем сердцем, что южноуральцы всегда будут сильны единством и взаимной поддержкой. — отметил губернатор.

Несмотря на праздник, упомянул глава региона и трагедию, произошедшую в Магнитогорске. Борис Дубровский отметил, что южноуральцы всегда были сильны единством и известны взаимной поддержкой, в чем вся Россия могла убедиться недавно. После губернатор рассказал гостям мероприятия о становлении Челябинской области, отметил заслуги ветеранов, вновь поблагодарил всех собравшихся в зале южноуральцев, а также рассказал о планах региона на будущее.

На юбилейный год у нас большие планы, как на уровне региона, так и в каждой территории. Мы должны вместе, опираясь на традиции, преображать настоящее и уверенно двигаться в будущее. — добавил Борис Дубровский.

Отметим, на торжественном собрание в театре оперы и балеты собрались сегодня представители власти, промышленники, ветераны, почетные жители города и многие другие. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградил выдающихся южноуральцев званиями Почетных граждан, а также присвоил награды «заслуженный работник». Их получили специалисты по основным профессиональным направлениям.

Общество
50 раз отпразднуют Год театра в Челябинской области
сегодня в 14:52
50 раз отпразднуют Год театра в Челябинской области
Общество
Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!
сегодня в 13:07
Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!
Общество
Борис Дубровский поздравил жителей Челябинской области с юбилеем
сегодня в 08:30
Борис Дубровский поздравил жителей Челябинской области с юбилеем
Общество
Передовые технологии агрохолдинга «Равис» впечатлили Бориса Дубровского
сегодня в 07:30
Передовые технологии агрохолдинга «Равис» впечатлили Бориса Дубровского
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Конкурс проектов создания комфортной городской среды поддержит Минстрой России
сегодня в 19:21
Конкурс проектов создания комфортной городской среды поддержит Минстрой России
Общество
Единство южноуральцев на праздновании юбилея региона отметил Борис Дубровский
сегодня в 19:09
Единство южноуральцев на праздновании юбилея региона отметил Борис Дубровский
Общество
Военным запретят пользоваться социальными сетями
сегодня в 18:06
Военным запретят пользоваться социальными сетями
Общество
Больше 7 тысяч человек переехали жить на Южный Урал в 2018 году
сегодня в 17:37
Больше 7 тысяч человек переехали жить на Южный Урал в 2018 году
Общество
Собеседование по русскому языку впервые проведут для каждого южноуральского девятиклассника
сегодня в 17:22
Собеседование по русскому языку впервые проведут для каждого южноуральского девятиклассника
Происшествия
Решение президента о расселении магнитогорской многоэтажки дало главе региона действовать легитимно, считают эксперты
сегодня в 17:09
Решение президента о расселении магнитогорской многоэтажки дало главе региона действовать легитимно, считают эксперты
Общество
Память 622 погибших военных-южноуральцев увековечили в Челябинске
сегодня в 16:58
Память 622 погибших военных-южноуральцев увековечили в Челябинске
Общество
55% процентов челябинцев посчитали ушедший год хорошим для города
сегодня в 16:03
55% процентов челябинцев посчитали ушедший год хорошим для города
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6