/ Единство южноуральцев на праздновании юбилея региона отметил Борис Дубровский

А после — рассказал о планах Челябинской области на будущее.



Сегодня в Челябинском государственном театре оперы и балета проходит празднование 85-летия Челябинской области. На торжественном мероприятии присутствуют первые лица региона, в том числе губернатор Борис Дубровский. После вводной части праздника, он обратился к южноуральцам со сцены, поздравил жителей области с юбилеем и пожелал всем здоровья, долголетия и благополучия.

Добрый день, уважаемые земляки, дорогие гости! Сегодня юбилей нашей малой Родины — 85-летие челябинской области. Это событие дает нам возможность вспомнить прошлое, оценить настоящее, заглянуть в будущее, почувствовать всем сердцем, что южноуральцы всегда будут сильны единством и взаимной поддержкой. — отметил губернатор.

Несмотря на праздник, упомянул глава региона и трагедию, произошедшую в Магнитогорске. Борис Дубровский отметил, что южноуральцы всегда были сильны единством и известны взаимной поддержкой, в чем вся Россия могла убедиться недавно. После губернатор рассказал гостям мероприятия о становлении Челябинской области, отметил заслуги ветеранов, вновь поблагодарил всех собравшихся в зале южноуральцев, а также рассказал о планах региона на будущее.

На юбилейный год у нас большие планы, как на уровне региона, так и в каждой территории. Мы должны вместе, опираясь на традиции, преображать настоящее и уверенно двигаться в будущее. — добавил Борис Дубровский.

Отметим, на торжественном собрание в театре оперы и балеты собрались сегодня представители власти, промышленники, ветераны, почетные жители города и многие другие. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградил выдающихся южноуральцев званиями Почетных граждан, а также присвоил награды «заслуженный работник». Их получили специалисты по основным профессиональным направлениям.