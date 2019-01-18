Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.33 -0.11 75.58 -0.05
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ 350 дворов региона благоустроят до 2024 года

350 дворов региона благоустроят до 2024 года

Преображение проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
сегодня в 17:18
  |  Общество

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках проекта «Жилье и городская среда» продлена до 2024 года. За это время планируется благоустроить 795 общественных пространств и 350 дворовых территорий Челябинска и области.

Мы видим, что люди очень положительно оценивают результаты работы по проекту «Формирование комфортной городской среды», сейчас он стал национальным проектом. Мы изначально активно в него включились и показывали хорошие результаты. Важно продолжить благоустройство, учитывая мнение жителей. В рейтинговое голосование должно быть вовлечено максимальное количество южноуральцев. С учетом мнения граждан необходимо внести коррективы в муниципальные и областные программы благоустройства. Приоритетным направлением является комплексное благоустройство общественных территорий населенных пунктов Челябинской области. — подчеркнул Борис Дубровский.

Основными задачами по благоустройству в рамках проекта «Жилье и городская среда» определили необходимость повысить индекс качества городской среды на 30%, в два раза сократить количество городов с неблагоприятной средой и увеличить на 30% долю горожан, занимающихся развитием городской среды. В целом на благоустройство области и города в этом году направлен 1 миллиард 417 миллионов рублей.

Напомним, в 19 муниципальных образованиях Челябинской области пройдёт рейтинговое голосование. До 1 марта текущего года южноуральцам необходимо выбрать приоритетные проекты благоустройства, а главам до 31 марта поручено актуализировать муниципальные программы. Адресный перечень территорий для благоустройства на 2019 год будет сформирован до 1 апреля после проведения общественных обсуждений в муниципальных образованиях.

В случае если общественные территории, планируемые к благоустройству в 2019 году, определены по итогам рейтингового голосования в марте 2018 года, то голосование проводится на 2020 и последующие годы. — пояснил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

17 малых городов Челябинской области уже решили участвовать во Всероссийском конкурсе проектов по благоустройству. Их решение поддержал Борис Дубровский. Что касается формата проведения — как и в прошлом году, конкурсанты будут разделены на четыре подгруппы по количеству населения.

Отметим, Челябинская область регулярно принимает участие в данном конкурсе и предлагает свои проекты. Например, в столице Южного Урала нашли интересное решение обустройства дворовой территории возле дома № 23 по улице Лесопарковой, где на минимальном пространстве было выполнено зонирование территории. Или, например, Сосновский район, ставший знаменитым после появления воркаут-площадки. В целом за 2018 год в Минстрой России Южный Урал направил 10 проектов.

Обращаем внимание, что проекты-лауреаты попадут в федеральный реестр лучших практик. Победители будут объявлены 15 февраля.

Общество
Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский
вчера в 15:48
Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский
Общество
Борис Дубровский: «Для безопасности людей мы не должны жалеть ни ресурсов, ни времени»
вчера в 14:24
Борис Дубровский: «Для безопасности людей мы не должны жалеть ни ресурсов, ни времени»
Общество
Совещание Бориса Дубровского с главами муниципалитетов пройдет в режиме онлайн
вчера в 07:30
Совещание Бориса Дубровского с главами муниципалитетов пройдет в режиме онлайн
Общество
Единство южноуральцев на праздновании юбилея региона отметил Борис Дубровский
17.01.2019
Единство южноуральцев на праздновании юбилея региона отметил Борис Дубровский
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
О состоянии пострадавшего в Магнитогорске Вани Фокина рассказали в Минздраве
сегодня в 18:02
О состоянии пострадавшего в Магнитогорске Вани Фокина рассказали в Минздраве
Общество
350 дворов региона благоустроят до 2024 года
сегодня в 17:18
350 дворов региона благоустроят до 2024 года
Хоккей
Артемий Панарин поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему вернуться на родину
сегодня в 17:03
Артемий Панарин поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему вернуться на родину
Общество
Спасатели региона показали, как помочь человеку, провалившемуся под лед
сегодня в 16:21
Спасатели региона показали, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Общество
Трое пострадавших во время трагедии в Магнитогорске приобрели жилье
сегодня в 16:09
Трое пострадавших во время трагедии в Магнитогорске приобрели жилье
Общество
Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский
сегодня в 15:48
Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский
Общество
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
сегодня в 14:45
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
Общество
Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске
сегодня в 14:30
Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6