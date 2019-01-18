/ 350 дворов региона благоустроят до 2024 года

Преображение проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках проекта «Жилье и городская среда» продлена до 2024 года. За это время планируется благоустроить 795 общественных пространств и 350 дворовых территорий Челябинска и области.

Мы видим, что люди очень положительно оценивают результаты работы по проекту «Формирование комфортной городской среды», сейчас он стал национальным проектом. Мы изначально активно в него включились и показывали хорошие результаты. Важно продолжить благоустройство, учитывая мнение жителей. В рейтинговое голосование должно быть вовлечено максимальное количество южноуральцев. С учетом мнения граждан необходимо внести коррективы в муниципальные и областные программы благоустройства. Приоритетным направлением является комплексное благоустройство общественных территорий населенных пунктов Челябинской области. — подчеркнул Борис Дубровский.

Основными задачами по благоустройству в рамках проекта «Жилье и городская среда» определили необходимость повысить индекс качества городской среды на 30%, в два раза сократить количество городов с неблагоприятной средой и увеличить на 30% долю горожан, занимающихся развитием городской среды. В целом на благоустройство области и города в этом году направлен 1 миллиард 417 миллионов рублей.

Напомним, в 19 муниципальных образованиях Челябинской области пройдёт рейтинговое голосование. До 1 марта текущего года южноуральцам необходимо выбрать приоритетные проекты благоустройства, а главам до 31 марта поручено актуализировать муниципальные программы. Адресный перечень территорий для благоустройства на 2019 год будет сформирован до 1 апреля после проведения общественных обсуждений в муниципальных образованиях.

В случае если общественные территории, планируемые к благоустройству в 2019 году, определены по итогам рейтингового голосования в марте 2018 года, то голосование проводится на 2020 и последующие годы. — пояснил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

17 малых городов Челябинской области уже решили участвовать во Всероссийском конкурсе проектов по благоустройству. Их решение поддержал Борис Дубровский. Что касается формата проведения — как и в прошлом году, конкурсанты будут разделены на четыре подгруппы по количеству населения.

Отметим, Челябинская область регулярно принимает участие в данном конкурсе и предлагает свои проекты. Например, в столице Южного Урала нашли интересное решение обустройства дворовой территории возле дома № 23 по улице Лесопарковой, где на минимальном пространстве было выполнено зонирование территории. Или, например, Сосновский район, ставший знаменитым после появления воркаут-площадки. В целом за 2018 год в Минстрой России Южный Урал направил 10 проектов.

Обращаем внимание, что проекты-лауреаты попадут в федеральный реестр лучших практик. Победители будут объявлены 15 февраля.