«Жители области уже подали в Социальный фонд более 41 тысячи заявлений на новую выплату. Единое пособие назначили на 17 тысяч 345 детей и для 420 беременных женщин», — замечают в пресс-службе.
Кроме того, Соцфонд назначил пособие на 733 первенца до трех лет, которые родились до конца 2022 года. Сегодня выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. Однако, если ребенок родился раньше 2023 года, его родители могут получить выплату по старым правилам. А они более выгодные.
Так, по старым правилам доход на каждого члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов. При оформлении единого пособия доход не должен превышать один прожиточный минимум. Также по старым правилам не ведется комплексная оценка благосостояния семьи — не учитываются недвижимость и машины. За выплатой на первого ребенка по прежним правилам обратились 1440 южноуральцев.
Ожидается, что на Южном Урале единое пособие на детей и беременных смогут получать почти 180 тысяч семей.
Кто может рассчитывать на пособие, а кому откажут, читайте в отдельном материале.
Ранее губернатор Челябинской области призвал чиновников чаще рассказывать о едином пособии южноуральцам.