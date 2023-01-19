Единое пособие на детей одобрили 17 тысячам семей в Челябинской области

Также новую выплату уже назначили 420 беременным женщинам

Социальный фонд Челябинской области отчитался о назначении единого пособия на детей и беременных женщин. С начала 2023 года его одобрили почти 18 тысячам человек, сообщает пресс-служба ведомства.

«Жители области уже подали в Социальный фонд более 41 тысячи заявлений на новую выплату. Единое пособие назначили на 17 тысяч 345 детей и для 420 беременных женщин»,

— замечают в пресс-службе.