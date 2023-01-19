Губернатор Челябинской области попросил чаще рассказывать о едином пособии для беременных и детей

Алексей Текслер адресовал эту просьбу главам городов и районов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам территорий провести разъяснительную работу с населением по единому пособию для беременных и детей, сообщает в четверг, 19 января, пресс-служба правительства Челябинской области.

«Новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка выплачивается с 1 января. Таким образом, создана целостная система поддержки малообеспеченных семей с детьми. В связи с новой мерой соцподдержки возникает много вопросов. Прошу глав муниципалитетов со всем вниманием отнестись к этому вопросу и провести необходимую информационную кампанию», — обратился к главам городов и районов Алексей Текслер.

Напомним, с 1 января 2023 года по поручению президента Владимира Путина в России появилось единое пособие для беременных женщин и детей до 17 лет. Это пособие объединило пять ранее действовавших пособий. Новое пособие предоставляется вне зависимости от очередности рождения ребенка, по единым правилам и через единого оператора — Отделение Социального фонда России по Челябинской области.

Размер нового пособия на детей зависит от финансового положения семьи и составляет 50% (7070 руб.), 75% (10 605 руб.) или 100% (14 140 руб.) детского прожиточного минимума в регионе, который в 2023 году равен 14 140 руб.

Благодаря введению единого пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, увеличился размер выплат до 50% (7483 руб.), 75% (11 224,50 руб.) или 100% (14 966 руб.) регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, который в 2023 году равен 14 966 руб.

Первые выплаты уже поступили на счета южноуральцев 13 января. Получателям перечислили 51 млн 565 тыс. рублей.

Подать заявление на пособие можно на портале госуслуг, в МФЦ или через клиентские офисы Социального фонда России в Челябинской области.

Кто может рассчитывать на пособие, а кому откажут, читайте в отдельном материале.



Ранее Социальный фонд рассказал, что жители Челябинской области получили 10,5 млрд рублей по больничным листам — в ведомстве подсчитали общую сумму выплат за 2022 год.

