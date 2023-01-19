Единое пособие в Челябинской области получат 180 тысяч семей

Выплаты положены детям до 17 лет и беременным женщинам

Новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка получат около 180 тысяч южноуральских семей. Об этом в четверг, 19 января, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Единое пособие назначают с 1 января 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Оно заменило пять старых выплат и предназначено для поддержки детей до 17 лет, а также женщин, которые встали на учет по беременности в ранние сроки.

«Вся законодательная база в Челябинской области принята. Планируется, что пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка будут получать порядка 180 тысяч южноуральских семей. На эти цели в консолидированном бюджете предусмотрено 26,6 млрд рублей, в том числе 5,6 млрд рублей — средства областного бюджета»,

— заявила министр социальных отношений Ирина Буторина.

При введении единого пособия предусматривается переходный период. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могут сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие.