Единое пособие на детей больше не будут учитывать при оформлении соцконтракта в Челябинской области

В 2025 году регион планирует заключить 4400 таких соглашений

Заключить соцконтракт с государством на Южном Урале смогут больше семей, так как единое пособие на детей больше не будут учитывать при оценке нуждаемости семьи, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Благодаря принятому правительством РФ решению не учитывать при оценке нуждаемости семьи выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка, социальный контракт смогут заключить больше южноуральцев. В приоритетном порядке это участники СВО и члены их семей, а также многодетные семьи», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

В 2025 году регион планирует заключить 4400 социальных контрактов. На это выделено более 1 миллиарда 213 миллионов рублей, в том числе около 946 миллионов рублей из федерального бюджета.



Максимальная сумма социального контракта сейчас составляет 380 тысяч рублей (с учетом выплаты на обучение в размере 30 тысяч рублей). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Оформить соцконтракт могут семьи, в которых доход на человека за последние три месяца был ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. Для заключения социального контракта необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства или подать заявление на сайте госуслуг.

В прошлом году соцконтракты заключили 4063 южноуральца: на поиск работы — 819 человек; на открытие своего дела — 2510 человек; на ведение личного подсобного хозяйства — 480 человек; на преодоление трудной жизненной ситуации — 254 человека.