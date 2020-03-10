Челябинские педагоги претендуют на звание «Учителя будущего»

В полуфинал прошли 54 команды со всего УрФО.

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На профессиональном конкурсе «Учитель будущего» сильнейшие наставники Урала выступают в роли учеников. Сев за парты, они демонстрируют свое мастерство. На это у них — семь минут.

Учитель математики начальных классов школы 119 из Челябинска Валентина Левченко впервые участвует в подобном конкурсе. Она считает, что у педагогов с математическим складом ума есть определенные преимущества.

«Точность мысли. То есть преподавателям русского языка и литературы, им, конечно, я думаю, в этом плане будет легче. Потому что они умеют долго и много говорить. А мы люди достаточно лаконичные. Сказали? Все. На этом закончили», — рассуждает Валентина.

«Учитель будущего» стартовал в ноябре 2019 года. В полуфинале — три этапа: дебаты, методический конструктор и игровые кейсы.

«Прежде всего — это умение работать в команде. Коммуникативная компетенция. Умение аргументировать. И вторая оценка со стороны наших экспертов — это уже представители образовательных учреждений, высшей школы, оценивают педагогические решения. Знания педагогики, психологии, которые проявляют конкурсанты», — комментирует руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» Андрей Богданцев.

Изначально на победу претендовали более двух тысяч педагогов со всего Урала. Учителя на заочном этапе проходили тестирование не только в рамках своей специальности, но и по общим направлениям: психология, нормы языка и культура речи. По результатам тестов отобрали полуфиналистов, которыми стали 54 команды со всего УрФО. В финале окажутся лишь 12.

Челябинскую область представили девять команд, две из которых стали финалистами. Это Копейская средняя школа № 7 и Магнитогорская школа имени Гагарина. Финал пройдет с 16 по 22 марта в Москве.