Челябинск и «Аркаим» может связать мультимодальный маршрут

Срок запуска пока что не определен

В Челябинской области в скором времени может появиться новый мультимодальный маршрут. Об этом объявили на состоявшейся 19 февраля стратегической сессии по развитию туризма, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко, рассказывая о развитии внутреннего и въездного туризма, выразил уверенность в необходимости запустить от Челябинска до историко-культурного заповедника «Аркаим» в Брединском районе мультимодальный маршрут (это перевозка пассажиров на поезде и автобусе, рейсы состыкованы по времени). Сделать его предлагается на основе скоростного электропоезда «Ласточка», который за четыре часа довозит пассажиров до Магнитогорска.

«С ЮУЖД переговоры идут. Им интересно развивать мультимодальные маршруты. Такие рейсы субсидируются. Но им важно, чтобы поезд был заполнен туристами, чтобы в проекте участвовали туристические фирмы. Участие железной дороги в мультимодальном маршруте важно, поскольку так можно решить вопросы с расписанием и стыковкой транспорта, единым билетом. Что касается „Аркаима“, то автобус туда может увозить туристов с железнодорожного вокзала Карталов, где останавливается поезд. Сейчас „Ласточка“ отправляется из Челябинска по вечерам. Летом это может быть вполне комфортно. В пятницу после работы люди смогут поехать на отдых»,

— рассказал ИА «Первое областное» замминистра экономического развития региона Андрей Минченко.





Учитывая маршрут «Ласточки», можно предположить, что кроме жителей и гостей Челябинска в «Аркаим» смогут отправиться проживающие в Троицке, Тамерлане и Карталах. В этих городах скоростной поезд совершает остановки. Отметим, что летом на территории заповедника проводятся различные мероприятия. Кроме различных исторических объектов это также привлекает туристов. С запуском мультимодального маршрута посещаемость фестивалей и праздников могла бы значительно увеличиться. При этом встает вопрос о размещении туристов в комфортных условиях. Как рассказали на стратегической сессии, в «Аркаиме» планируется построить деловой досуговый центр с гостиничными номерами.

Укрепленное поселение раннегородского типа Аркаим относится к эпохе средней бронзы, его возраст — 4 тыс. лет. Оно являлось частью «Страны городов». На территории заповедника находятся остатки оборонительных сооружений, могильников и загонов, воссозданы жилища древних людей, установлены арт-объекты, открыты музеи. «Аркаим» пользуется популярностью, он известен как в других регионах России, так и за границей — например в Индии и Иране, где считают поселение в южноуральской степи прародиной их культур. В Челябинской области Аркаим, Троицк с его историческими зданиями и объекты Магнитогорска, включая создаваемый парк «Притяжение», образуют туристический кластер «Южное кольцо». Запуск мультимодального маршрута может дать толчок для его развития.

Отметим, что в Челябинской области с декабря 2017 года действует мультимодальный маршрут «Снегирь». На поезде туристы доезжают до железнодорожного вокзала Миасса, где пересаживаются на автобус до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Время в пути составляет почти два часа. Вагоны поезда оборудованы мягкими сиденьями, полками для ручной клади, местами для хранения горнолыжного оборудования. Проект был запущен при поддержке Свердловской пригородной компании, ЮУЖД и Первой транспортной корпорации. Маршрут действует каждую зиму по выходным и праздничным дням. Кроме билета на проезд туристы могут купить ски-пасс на шесть часов катания. Этот мультимодальный маршрут пока что единственный в регионе.