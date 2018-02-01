/ За полным затмением Луны следили ночью на Южном Урале. Репортаж из соцсетей

Явление совпало с полнолунием и суперлунием.

Полное затмение Луны наблюдали этой ночью жители Южного Урала и других уголков Земли. Тень планеты прошла по поверхности Луны, наблюдающим при этом казалось, что часть спутника «отрезало». Ученые назвали явление уникальным, потому что затмение совпало с суперлунием и вторым полнолунием января.



Полную фазу можно было наблюдать при условии ясной безоблачной погоды с 16:14 до 16:48 (по Московскому времени) на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появилась вечером только в конце затмения. — сообщает сайт Московского планетария.

Фотографиями необычных явлений поделились в соцсетях.