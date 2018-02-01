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/ За полным затмением Луны следили ночью на Южном Урале. Репортаж из соцсетей

За полным затмением Луны следили ночью на Южном Урале. Репортаж из соцсетей

Явление совпало с полнолунием и суперлунием.
сегодня в 10:00
  |  Общество

Полное затмение Луны наблюдали этой ночью жители Южного Урала и других уголков Земли. Тень планеты прошла по поверхности Луны, наблюдающим при этом казалось, что часть спутника «отрезало». Ученые назвали явление уникальным, потому что затмение совпало с суперлунием и вторым полнолунием января.

Полную фазу можно было наблюдать при условии ясной безоблачной погоды с 16:14 до 16:48 (по Московскому времени) на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появилась вечером только в конце затмения. — сообщает сайт Московского планетария.

Фотографиями необычных явлений поделились в соцсетях.






Мне удалось заснять только начало лунного затмения. Красная Луна увы закрылась от меня небольшой туманностью и получилось всё смазано. Ну и ладно, зато здесь красиво. #луна #лунноезатмение #лунноезатмение2018 #лунапрекрасна #космос #взглянинанебо #надголовой #внебе #лунныйсвет #луна #небо #ночь #неизведанное #спутник #железногорск #красноярскийкрай #moon #moonlight #sky #nightshot #nightsky #supermoon #mooneclipse #eclipse #magic_shots #enjoythesky #moonlovers #siberia #nikonphoto #cosmos

Публикация от Виктория Вовняк (@vvvika.26)







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