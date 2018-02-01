/ За полным затмением Луны следили ночью на Южном Урале. Репортаж из соцсетей

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Полное затмение Луны наблюдали этой ночью жители Южного Урала и других уголков Земли. Тень планеты прошла по поверхности Луны, наблюдающим при этом казалось, что часть спутника «отрезало». Ученые назвали явление уникальным, потому что затмение совпало с суперлунием и вторым полнолунием января.
Полную фазу можно было наблюдать при условии ясной безоблачной погоды с 16:14 до 16:48 (по Московскому времени) на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появилась вечером только в конце затмения. — сообщает сайт Московского планетария.
Фотографиями необычных явлений поделились в соцсетях.
Ну не могу я не поделиться с вами такой красотой... Снимков много и конечно сюда попадут не все,обещаю еще пару публикаций и точно переключаюсь на новую волну #затмение #луна #vladivostok #primorskiykray #photorussia #myphoto #photo_primorye #vdk #moon #eclipse #night #insta #instamood #moonlight #vdkphoto #fareast_primorye #vladivostoklive
Мне удалось заснять только начало лунного затмения. Красная Луна увы закрылась от меня небольшой туманностью и получилось всё смазано. Ну и ладно, зато здесь красиво. #луна #лунноезатмение #лунноезатмение2018 #лунапрекрасна #космос #взглянинанебо #надголовой #внебе #лунныйсвет #луна #небо #ночь #неизведанное #спутник #железногорск #красноярскийкрай #moon #moonlight #sky #nightshot #nightsky #supermoon #mooneclipse #eclipse #magic_shots #enjoythesky #moonlovers #siberia #nikonphoto #cosmos
Лунное затмение - наступает, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землёй. Диаметр пятна тени Земли на расстоянии 363 000км (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2,5 диаметров Луны,поэтому Луна может быть затенена целиком. А вы вчера смотрели на Лунное затмение? #затмение #луна