Первое лунное затмение в этому году увидят жители Челябинской области

Всего в 2020 году полутеневых затмений будет четыре.

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В ночь с 10 на 11 января 2020 года жители Челябинской области смогут увидеть первое в этом году лунное затмение. Причём при ясной погоде его можно будет увидеть даже невооружённым глазом. Астрономы Московского планетария рассказали, сколько времени продолжится затмение.

Так, полутеневое затмение луны продолжится около 4 часов 4 минут и начнётся в 22:08 по челябинскому времени. Момент, когда луна почти полностью погрузится в земную полутень и можно будет увидеть потемнение нижнего, или южного, края луны, наступит примерно в 00:10. При этом, как сообщают астрономы, луна будет погружена в полутень Земли на 0,92 своего диаметра.

«Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и „полутень“, в которую и будет заходить Луна четыре раза в течение 2020 года. Такие лунные затмения называются полутеневыми»,— говорится на сайте планетария.

Также астрономы отмечают, что отличным помощником в наблюдении затмения станет бинокль или телескоп. Но даже если погода будет облачной и увидеть астрономическое явление не получится, то отчаиваться не стоит: на фотографиях потемнение нижней части луны будет видно отчётливо.

Кстати, увидеть затмение могут не только жители Челябинской области и всей России, но жители Европы, Азии, Австралии, Африки и других континентов.