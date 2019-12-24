Последнее солнечное затмение года — «Огненное кольцо» — может привести к слепоте

Отразятся ли космические процессы на жителях Челябинской области?

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26 декабря грядет одно из самых опасных солнечных затмений, смотреть на него незащищенными глазами нельзя — это может привести к слепоте.

Начнется затмение в 20:43 по местному времени, а продолжительность составит 3 минуты 40 секунд. Как вы уже поняли, жители нашего региона не смогут наблюдать данное явление, поскольку оно произойдет после заката солнца на нашей территории.

Во время затмения в космосе не происходит никаких аномалий, это просто периодическое движение. А поскольку Луна очень маленькая, то тень от нее тоже маленькая, поэтому солнечное затмение будет видно в небольшой части земного шара: Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Индонезии, Сингапуре и Малайзии, — жителям этих стран нужно позаботиться о защите своих глаз.

«Земля летит вокруг Солнца, а Луна вокруг Земли, самое удивительное, что Луна летает почти в той же плоскости, что и Земля вокруг Солнца, т. е. у них плоскости не сильно отличаются, там 2 или 3 градуса, поэтому периодически Луна оказывается между Солнцем и Землей, поэтому она закрывает либо весь солнечный свет, либо его часть», — комментирует доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра.

Преувеличивать влияние естественных космических процессов на организм человека не стоит. Метеозависимые люди ничего не ощутят — солнечное затмение эквивалентно тому, что мы зашли в тень или солнце спряталось за тучи. Заметить полное солнечное затмение способны животные, когда в ясную погоду резко становится темно — это может вызвать их беспокойство, а тревога от животных уже передается человеку.

Когда Луна подходит к Земле ближе, чем обычно, она не закрывает Солнце целиком, а только центральную часть его диска, краешек Солнца остается незакрытым, поэтому затмение получило красивое название «Огненное кольцо».