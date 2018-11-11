/ О возможном землетрясении в Катав-Ивановске теперь предупредит «шепот Земли»

Ученые научились предсказывать сейсмическую активность.

Очень полезное открытие сделали российские физики. Благодаря их исследованию, о землетрясении можно будет узнать задолго до его начала. Предскажет сейсмическую активность «шепот Земли» — колебания, которые возникают в окрестностях разломов. Изменения фонового шума, который обычно наблюдают ученые, должно подсказывать не только наступление землетрясения, но и время, и даже силу колебаний.

Мы выяснили, что переход разлома в состояние «готовности» к сейсмическому толчку можно обнаружить, анализируя спектр фонового шума. Мониторинг колебаний, возникающих вблизи разломов, может стать новым полезным методом наблюдения за их состоянием в режиме реального времени. — цитирует РИА Новости сотрудника МФТИ и Института динамики геосфер РАН в Москве Алексея Остапчука.

Пользуясь открытием российских физиков, ученые смогут предсказать землетрясение в Катав-Ивановске, если сейсмическая активность снова даст о себе знать.

Напомним, землетрясение магнитудой 5.5 баллов прошло на территории Челябинской области 5 сентября. Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Ученые назвали причиной подземных толчков становление горных пород. Кроме того, они успокоили местных жителей, сказав, что они пережили «уникальное для Урала событие».