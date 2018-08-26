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/ Антон Глинкин записал на свой счет первое очко в матче мемориала Ромазана

Антон Глинкин записал на свой счет первое очко в матче мемориала Ромазана

«Трактор» уступил нижегородскому «Торпедо» и вышел из борьбы за кубок.
сегодня в 15:37
  |  Хоккей

Первый матч финального дня мемориала памяти Ивана Ромазана подошел к концу. Челябинский «Трактор» уступил гостям из Нижнего Новгорода с минимальным преимуществом и лишился возможности стать обладателем кубка.

«Торпедо» отличилось дважды по ходу встречи. Первым взять ворота Василия Демченко удалось Дмитрию Марковину. Вторую шайбу нижегородцы доставили в створ в меньшинстве. Отличился Данил Веряев. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «черно-белых» стал Антон Глинкин. Это его первое очко на межсезонному турнире.

Мы предупреждали, что «Торпедо» всегда быстро начинает первый период. Видимо мы не достучались до ребят, первый период мы откровенно проспали. Мы по броскам и по моментам уступили. Во втором отрезке были немыслимые ошибки, когда в большинстве соперник дважды убегал «два в ноль» — это недопустимо. Нельзя так играть. В третьем периоде ребята уже намного лучше играли. Не удалась сегодня игра в большинстве. Ничего не предвещало, что так будет. Турнир получился неплохим, мы проверили себя на фоне хороших команд. Есть пища для размышлений. Хотели, конечно, победить, но не получилось. — подвел итог главный тренер «Трактора» Герман Титов.

Свои следующие матчи челябинский «Трактор» проведет в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 2 сентября команда ждет всех болельщиков на первую домашнюю игру. Под сводами ледовой арены «Трактор» челябинцы примут ЦСКА. Продажа билетов начнется 29 августа.

Напомним, судьба кубка Ромазана решится сегодня, 26 августа. Вечером сыграют магнитогорский «Металлург» и новосибирская «Сибирь». Сайт «Онлайн ТВ» проведет прямую трансляцию этой встречи.

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