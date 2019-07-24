Дымовая завеса над Южным Уралом задержится до следующей недели

Аналогичная ситуация сохранится и в соседних регионах.

Смог может остаться над Челябинской областью до начала следующей недели. К такому выводу пришли синоптики из Росгидромета. Напомним, что сегодня утром жители ряда городов Урала и Сибири ощущали сильный запах гари, сопровождаемый то ли туманом, то ли дымом.

«В ночь с 24 на 25 июля не ожидается существенных осадков. Также ветер будет северным, а его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Это очень неблагоприятная погода для рассеивания смога. Завтра днём порывы могут усилиться, в отдельных районах до 15 метров в секунду. Однако уже к выходным температура воздуха повысится из-за слабого ветра. То есть опять появятся условия для задерживания примесей, которые образуются при горении травы и древесины», — заявила Татьяна Ильина, ведущий синоптик Гидрометцентра.

По предварительной информации, дым и запах гари продержатся на территоии Челябинской области до 30 июля. Ранее глава управления экологического просвещения Виталий Безруков заявил, что причиной смога являются лесные пожары в Сибири. Там выгорело больше тысячи гектаров земли. Согласно информации от Росгидромета, только за минувшие сутки в Челябинской области было ликвидировано три крупных пожара. Всего с начала сезона было зарегистрировано около 500 возгораний. На территории Варненского и Брединского районов действует особый противопожарный режим, а в регионах Сибири люди собирают подписи для объявления режима ЧС.

Также Виталий Безруков поделился с жителями области важными советами, о том, как можно минимизировать вред от примесей. Для этого необходимо по возможности не открывать окна и стараться увлажнять воздух в помещениях.