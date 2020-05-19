К 20 мая откроют долгожданную развязку на улице Братьев Кашириных в Челябинске

Кроме того, в мегаполисе продолжаются работы по ремонту и содержанию дорог.

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В Челябинске за прошедшую неделю проведена дезинфекция 27 остановок, за весь период — уже дважды дезрасвором прочищены 254 остановочных комплекса. Каждый день рабочие по два раза обрабатывают общественный транспорт. Об этом рассказал вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Кроме того, с городских дорог вывезли 365 «кубов» мусора и более тысячи тонн грязи. Улицы убирают 30 поливомоечных машин и 16 вакуумных пылесосов. Начали косить траву. 19 тысяч квадратных метров ям отремонтировано, с начала сезона — 38,7 тысяч «квадратов» асфальта.

«Ведется ремонт дорожного полотна на улицах Университетская набережная, Героев Танкограда, Городская, Труда, Молдавская, Первой пятилетки, Артиллерийская. В центральной части города продолжаются работы по благоустройству на улицах Труда, Красная, Сони Кривой, Елькина. Кроме того, началось строительство участка дороги на ул. 250 лет Челябинска от Татищева до Академика Макеева», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В выходные появилась разметка на пересечении улиц Братьев Кашириных и Российская. Также на перекрестке заменили рельсы и установили новый светофор. К 20 мая на этом участке планируется открыть движение транспорта.

На гостевых маршрутах завершают обрезку деревьев. На проспекте Ленина, улицах Кирова, Лесопарковая и Курчатова высаживают кустарники, яблони и ивы.