Двухдекадная норма снега за неполные два дня обрушилась на Челябинск

Какие изменения в уборке улиц наступят с 1 января?

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На уборке челябинских дорог задействованы 213 единиц техники подрядчики «Южуралмост» — пока эта компания является монополистом в городе.

С первого января ситуация меняется — количество подрядчиков резко возрастет. Один из них займется уборкой Ленинского и Тракторозаводского районов, другой Советского и Центрального, третий Металлургического, а четвертый — Калининского и Курчатовского. Пятый подрядчик будет убирать магистральные улицы с интенсивным движением, такие, как проспект Ленина, Комсомольский, Братьев Кашириных и другие. Шестой займется искусственными сооружениями — мостами и путепроводами.

«Это позволит привлечь значительно больше техники для уборки, возникнет определенного рода конкуренция, что сыграет на качестве выполнения работ», — сообщает заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Кулешов.

Новые контракты заключат на 2,5 года, следующая «пересменка» теперь выпадет на июнь, а не на декабрь, как было прежде. Это позволит избежать коллапсов в зимний период. Если к исполнителям возникнут нарекания, администрация прибегнет к штрафным санкциям.

Недавно губернатор Алексей Текслер настоял на новом подходе к уборке дорог и убедил «Южуралмост» отказаться от использования соли на дорогах. Реагентами теперь посыпают только спуски, крутые повороты и места высадки пассажиров из общественного транспорта. Важно, что с этого сезона от подрядчика изначально требуют механической чистки снега, и только после этого позволяют посыпать веществами опасные участки. Новая схема предотвращает образование грязной каши на дорогах.

В администрации сообщают, что за выходные удастся ликвидировать все последствия мощного снегопада, накрывшего Челябинск. В понедельник горожане беспрепятственно смогут добраться до работы и места учебы.