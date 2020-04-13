Челябинские ТРК, зазывающие покупателей во время режима самоизоляции, будут проверять

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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В Челябинске жители жалуются на работу торгово-развлекательных комплексов. Помимо того, что ТРК принимают посетителей, они рассылают сообщения, рассказывая о том, какие именно магазины на их торговых площадях всегда работают. Как рассказывают жители, не всегда эти магазины соответствуют списку первой необходимости.

«На выходных была информация о работе разных организаций. Туда выезжают специалисты составляют соответствующие протоколы. Для понимания: у нас торговые залы — стационарная торговля — запрещена, за исключением тех случаев, которые прописаны в моем распоряжении. Организации, не попадающие под категории из распоряжения, могут работать сами, как юридические лица, для того, чтобы осуществлять дистанционную торговлю, подвозить заказанный товар на дом. Но стационарная торговля запрещена. Мы это будем проверять и уже проверяем, составляя соответствующие протоколы», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Полноценно функционировать на данный момент могут продовольственные магазины, а также организации, продающие товары первой необходимости. Кроме того, есть еще ряд организаций, например, салоны связи, которые могут осуществлять деятельность, соблюдая все необходимые меры профилактики.