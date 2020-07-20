За первые полгода зарегистрировано 36 случаев бешенства в Челябинской области

Россельхознадзор надеется, что регион прошёл пик заболеваемости.

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В челябинском Россельхознадзоре надеятся на преодоление пика бешенства среди животных. С начала этого года на Южном Урале было зафиксировано 36 случаев заболевания в 36 пунктах. При этом на неделе с 13 по 17 июля эпизодов бешенства не было выявлено вовсе.



Регион на протяжении последних нескольких лет является стационарно-неблагополучным по данному заболеванию среди животных, сообщает управление Россельхознадзора. Всего от бешенства с начала года погибли 3 коровы, 11 собак, 14 лисиц, семь кошек, одна енотовидная собака.

«Для сравнения, за 12 месяцев 2019 года лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания бешенством в 67 неблагополучных пунктах. Из общего числа больных бешенством — 37 диких плотоядных и 38 домашних животных: 19 собак, 14 кошек, 5 сельскохозяйственных животных. Напомним статистику прошлых лет. Пик заболеваемости пришелся на 2010 и 2013 года, когда, соответственно, было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства животных в Челябинской области. В 2011 и 2012 годах было 148 и 145 случаев бешенства»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

Отмечается, что самый низкий показатель болезни пришелся на 2016 и 2017 годы. Тогда от бешенства пало 45 и 31 животных. В 2014, 2015, 2018, 2019 цифра колебалась в пределах 70. Нынешние показатели могут говорить о том, что в этом году Челябинская область не превысит критических цифр по бешенству, надеятся в Россельхознадзоре.