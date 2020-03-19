Вакцины от бешенства не хватает в Челябинской области

Жителей просят обходить стороной диких и бездомных животных.

Послушать 00:00

Резонансная ситуация произошла на прошлой неделе в Златоусте Челябинской области. 15-летнего подростка укусила собака, заражённая бешенством. Мальчику было необходимо проставить шесть уколов специальной вакцины, однако поставили только два — в травмпункте и взрослой поликлинике. Больше на всей территории Челябинской области нужной вакцины не оказалось.

Мать подростка в поисках помощи обратилась к одному из депутатов Законодательного собрания, который, в свою очередь, направила запрос в Министерство здравоохранения региона. В Минздраве ответили, что из-за отсутствия на российском рынке необходимой вакцины КОКАВ сложилась критическая ситуация, но мальчику уколы будут проставлены.

«С 29 ноября 2019 года изменилась система сертификации иммунобиологических лекарственных препаратов. В настоящее время аккредитационные лаборатории проводят проверку качества производимого товара. В Златоусте подростку будет поставлен укол из сформированного резерва, с его родителями связались медицинские работники. Новую серию препарата на российском рынке ждут в апреле»,— сообщили в ведомстве.

Также в Минздраве попросили соблюдать меры безопасности и не приближаться к бездомным животным, тем более не гладить их и не кормить. Причём такие меры касаются не только собак, но и кошек, и белок, и лис, которые могут быть переносчиками опасной болезни.