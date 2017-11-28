/ «8 любящих женщин» раскроют убийство на сцене Камерного театра

Новая постановка увидит свет 2 декабря.

Камерный театр радует челябинских зрителей новой постановкой. Премьера спектакля «Восемь любящих женщин» намечена на 2 декабря, генеральный прогон пройдет 30 ноября. Детективную постановку на сцене воссоздал питерский режиссер Владимир Михельсон, знакомый челябинцам по фестивалям «Камерата» и «Театральные опыты». Выбор текста «лег на плечи» главного режиссера Камерного театра.



Я давно думала о том, чтобы сделать спектакль для женского состава. К тому же, Владимир предложил свой вариант перевода пьесы. В результате действие стало более динамичным, а язык более современным. — рассказала сайту «Первый областной» главный режиссер Камерного театра Виктория Мещанинова.

В театре пришли к решению не указывать фамилии артисток рядом с именами их героинь. Зрителям предлагают самим догадаться, какая из десятка актрис какую роль исполняет.

