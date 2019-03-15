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/ Предприниматель, обругавший участников демонтажа незаконного киоска, понес наказание

Предприниматель, обругавший участников демонтажа незаконного киоска, понес наказание

Семь суток ареста получил мужчина за свое несдержанное поведение.
сегодня в 13:59
  |  Общество

В Челябинской области во время плановых работ по ликвидации незаконно размещенного объекта владелец помещения устроил скандал. Мужчина посчитал, что сотрудники службы демонтажа совершают незаконные действия. Предприниматель вел себя крайне агрессивно и даже пытался применить физическую силу, чтобы защитить свою собственность.

Вчера мы проводили плановое мероприятие по ликвидации незаконно размещенного объекта, речь идет об интернет-кафе. Прибыв на место и зайдя в это помещение мы обнаружили, что там, скорее всего, действующее игорное заведение. Мы начали демонтаж этого объекта. Сразу же приехали представители собственника, начали грубо себя вести, угрожать, противодействовать мероприятию муниципальной организации. После чего мной был вызван наряд полиции, сотрудники прибыли в нескольких экипажах. Усмирить данного гражданина не удалось, он начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции. После этого он был задержан и доставлен в районное отделение полиции. — рассказал сайту «Первый областной» депутат по Калининскому избирательному округу № 5 Александр Галкин.

На данный момент гражданин, оказавший бурное сопротивление, арестован на 7 суток за совершение административного правонарушения «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Конфликт владельца заведения с сотрудниками службы демонтажа попал на видео. Посмотреть его можно здесь.

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