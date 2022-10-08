Двое жителей Челябинской области выиграли по миллиону рублей в лотерею

Победителей объявили в первом тираже «Мечталлиона»

Сразу два жителя Челябинской области выиграли по миллиону рублей в «Национальной лотерее». Как сообщили в пресс-службе государственной лотереи, всего миллионерами стали 12 человек в первом тираже «Мечталлиона».

В числе победителей — жители Хабаровского края, Псковской области, Республики Тыва, двое жителей Москвы, двое южноуральцев, а также участники лотереи из Ростовской, Тюменской, Нижегородской и Липецкой областей и Республики Мордовия.

В июле этого года житель Магнитогорска Павел Шеметов выиграл в лотерею более 20 миллионов рублей. Мужчина играл в государственную лотерею «Все или ничего» и угадал все 12 чисел. Часть средств магнитогорец решил вложить в свой бизнес, часть потратить на себя и благотворительность.

Месяцем ранее, в июне, 900 тысяч рублей выиграл водитель скорой помощи из Челябинска. На покупку билета Дмитрия Бадина подтолкнула доска объявлений на автобусной остановке.

Еще один челябинец выиграл в лотерею 17 миллионов рублей. Билет мужчина приобрел всего за 30 рублей, и он оказался выигрышным.