Водитель скорой помощи из Челябинска выиграл в лотерею 900 тысяч рублей

На покупку билетов мужчину вдохновила доска объявлений на остановке

Водитель скорой помощи из Челябинска Дмитрий Бадин выиграл в лотерею загородный дом стоимостью 900 тыс. рублей, сообщила пресс-служба оператора государственных лотерей «Столото». Счастливчик предпочел получить приз в денежном эквиваленте и потратил его на покупку автомобиля и мобильного телефона.

Удачу челябинцу принесли билеты лотереи «Золотая подкова». По словам Дмитрия Бадина, к покупке билетов его подтолкнула доска объявлений на автобусной остановке, где он увидел знак подковы.

«В конце ноября 2021 года я пришел в киоск „Столото“ и приобрел много билетов. Через пару дней вернулся в киоск и без лишних мыслей левой рукой выбрал еще несколько билетов „Золотой подковы“, среди которых и оказался счастливый», — поделился Дмитрий.

До Нового года билеты лежали в бардачке служебной машины. А 2 января Дмитрий узнал о выигрыше.

По словам челябинца, для победы в лотерее нужны вера в себя и упорство.

«Я оптимист по жизни. Люди рядом со мной всегда улыбаются, а это уже 90% успеха!» — рассказал счастливчик.

Кроме того, для привлечения удачи Дмитрий носит цепочку с хризопразом, а дома хранит статуэтки трехлапой жабы и Хотея.