Выигравший в лотерею 20 млн магнитогорец рассказал, на что потратит деньги

«Столото» раскрыло имя счастливчика

Стало известно имя жителя Челябинской области, который две недели назад выиграл в лотерею более 20 млн рублей. Им оказался банковский работник из Магнитогорска Павел Шеметов. Об этом сегодня, 28 июля, сообщила компания «Столото».

Удача улыбнулась южноуральцу в 49075-м тираже государственной лотереи «Все или ничего». По правилам этой лотереи в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Павел Шеметов угадал все.

Павел рассказал, что, когда узнал о выигрыше, испытал ощущения как от прыжка с парашютом.

«Когда на глаза попался мой выигрышный билет, замер от шока. Оцепеневший, доехал до парковки и еще раз посмотрел на него. Меня затрясло!» — поделился он.

Часть выигранной суммы магнитогорец решил вложить в развитие бизнеса, связанного с онлайн-продажами. Оставшиеся деньги он направит на благотворительность и потратит на собственные нужды.

Павел Шеметов работает менеджером в крупном банке, увлекается боксом. В лотереях он участвует несколько лет и ранее уже выигрывал крупные суммы — 30 и 60 тыс. рублей.