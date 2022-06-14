Челябинец выиграл 17 миллионов по лотерейному билету за 30 рублей

Однако счастливчик пока не обратился к организаторам, чтобы забрать приз

Житель Челябинска выиграл суперприз в «Столото» — 17 миллионов рублей, потратив на лотерейный билет 30 рублей. Однако получить положенную сумму не спешит. В пресс-службе компании сообщили, что счастливчик еще не обратился за выигрышем.

Розыгрыш суперприза состоялся в канун Дня России. Как объяснили организаторы лотереи, 11 июня был разыгран суперприз государственной лотереи «Спортлото „6 из 45“» на сумму более 17,3 миллиона рублей. По правилам лотереи он полагается тому, кто угадает все шесть чисел в первом поле билета.

Победителем стал участник 7072-го тиража из Челябинска. Он приобрел в мобильном приложении обычный билет за 30 рублей и угадал выигрышную комбинацию чисел. Имя счастливчика неизвестно. Ясно только то, что победной для челябинца стала комбинация чисел 31, 7, 10, 17, 18, 3. Непонятно, знает ли сам счастливчик, что выиграл суперприз. Он пока так и не обратился в офис «Столото», чтобы забрать денежную премию.

Добавим, что в прошлом году жители Челябинской области в общей сложности выиграли в лотереях бренда «Столото» 689 миллионов 427 тысяч 735 рублей. При этом именно миллионные выигрыши были у 23 южноуральцев, а еще 31 счастливчик из нашего региона получил выигрыш в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Любопытно, что в 2018 году другой челябинец сорвал куш, выиграв суперприз в государственной лотерее в размере 170 миллионов рублей. Эта сумма стала рекордной для Южного Урала.