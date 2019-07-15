Двое челябинцев обчистили банкоматы на 10 миллионов рублей

Подозреваемые оказывают содействие следствию.

Двое жителей Челябинска украли из банкоматов 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Воры по ночам проникали в торговые центры и почтовые отделения Челябинска и области, где крали деньги из банкоматов, которые открывали методом подбора ключей или грубой силы. Общий ущерб, нанесенный преступниками, превышает 10 миллионов рублей.

Следствие все еще идет. На данный момент, мужчинам предъявлено обвинение по статье о краже. В случае доказательства их вины, ворам-почтовикам может грозить срок до 10 лет. На период следственных действий для обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие считает, что подозреваемые также имеют отношение к совершению 15 аналогичных преступлений на территории Челябинской и Курганской областей.