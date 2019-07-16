Любой владелец банковской карты может стать соучастником преступления

Для этого им достаточно просто узнать ваши персональные данные.

У мошенников появился новый незаметный для вас способ кражи денег. Для этого достаточно просто получить ваши персональные данные, например, номер телефона.

Схема преступления проста: вам на банковскую карту приходит большая сумма денег. Через несколько минут с вами связывается мошенник, который просит их вернуть, объясняя это тем, что отправил вам деньги по ошибке. Таким образом, он делает вас соучастником аферы.

На самом же деле, деньги были переведены от ничего не подозревающего человека, который хотел купить некий несуществующий товар у мошенника в интернете. Когда же дело доходит до оплаты, злоумышленник просто дает покупателю данные вашей карты. После этого, когда он узнает об обмане, будет писать заявление в полицию уже на ваше имя.

Откуда же у мошенника ваш номер карты? Скорее всего, он просто купил эти данные у одного из нечестных сотрудников банка. В некоторых случаях, злоумышленнику и вовсе достаточно номера телефона. Также не стоит забывать про утечки данных пользователей. Так, в мае этого года сотрудниками компании DeviceLock, которая занимается информационной безопасностью, были обнаружены базы данных клиентов нескольких крупных коммерческих банков, находившихся в открытом доступе. В них содержалась информация о почти миллионе пользователей.

Также мы попросили юриста по делам взаимодействия с банками Вячеслава Курилина рассказать о том, что делать если вы стали жертвой мошенников.

«Мы сталкиваемся с такими случаями. В первую очередь важно идентифицировать того человека, который вам позвонил. Помимо этого, в таких случаях составляют письменный документ, в котором описывается почему была произошла ошибка, где также необходимо указывать ваши данные», – заявил Вячеслав Курилин.

Редакция «Первого областного» просит вас быть острожными с вашими данными, а также, если вы пострадали от рук мошенников обращаться за помощью в соответствующие органы.