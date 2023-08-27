Движение трамваев в Тракторозаводском районе Челябинска откроют на неделю позже

На пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки продолжается ремонт путей

В Тракторозаводском районе Челябинска продлили запрет на движение трамваев на перекрестке Первой Пятилетки и Горького до 4 сентября. Ранее участок, на котором ремонтируют трамвайные пути, планировали открыть сегодня, 27 августа. О продлении ограничений на неделю сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на перекрестке улицы Горького и улицы Первой Пятилетки продлено закрытие движения трамваев до 6 часов 4 сентября»,— уточнили в мэрии.

Трамваи №№ 5, 15, 18 и 22 продолжат следовать по измененным маршрутам:

№ 5: ЧЭМК — ул. Кирова — Завод им. Колющенко;

№ 15: ЧЭМК — проспект Победы — ул. Чичерина;

№ 18: ЧЭМК — проспект Победы — ЧМК;

№ 22: ул. Чичерина — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — Трамвайное депо № 1.

Трамвай № 12 в Ленинском районе на время ремонта будет ходить каждые 10 минут.

Напомним, до 15 сентября ограничено движение на улице Первой Пятилетки в районе трамвайного депо № 1 из-за ремонта путей.

До 30 августа продлили запрет на движение трамваев и по участку проспекта Победы. Там ремонтируют теплотрассу.