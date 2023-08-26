В Челябинске продлили запрет на движение трамваев по участку проспекта Победы

До утра 30 августа вагоны продолжат следовать по измененным маршрутам

В Челябинске продлили ограничение движения трамваев по проспекту Победы на участке от улицы Каслинской до Чичерина до 6 часов утра 30 августа. Напомним, там ремонтируют участок теплотрассы. В пресс-службе администрации города напомнили, по каким измененным маршрутам следуют трамваи и каким еще транспортом можно воспользоваться.

До шести утра 30 августа трамваи №№ 14, 15, 16, 19 и 22 будут следовать по маршрутам:

№ 14: ЦХП — Российская — Карла Маркса — Кирова — ЦХП;

№ 15: Першино — ЧЭМК (в оба направления);

№ 16: Завод им. Колющенко — Кирова — Российская — Карла Маркса — Завод им. Колющенко (в оба направления);

№ 19: Коксохим — Кирова — Карла Маркса — Российская — Коксохим;

№ 22: Трамвайное депо № 2 — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1.

Также пассажиры могут воспользоваться автобусами №№ 8, 9, 18, 31, 34, 64, 71 или троллейбусами №№ 12, 14, 17.

«Для экономии можно использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 ₽ или пересадочный билет стоимостью 28 ₽ по транспортной карте»,— напомнили в мэрии.