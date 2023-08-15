В Челябинске до середины сентября ограничили движение на улице Первой Пятилетки

У трамвайного депо ремонтируют пути

Движение на улице Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе Челябинска ограничат на месяц. Это связано с ремонтом трамвайных путей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат на участке улицы от дома № 30 до трамвайного депо № 1. Меры введут в 22:00 15 августа и продлят до 23:00 15 сентября.





Движение транспорта ограничат по обеим сторонам от трамвайных путей. Место проведения работ оградят.

«Просим при движении по данному участку быть предельно внимательными и ориентироваться на установленные временные знаки», — отметили в мэрии.

Об изменении маршрутов общественного транспорта в администрации сообщат позже.

Напомним, в Челябинске проводят масштабную «трамвайную реформу». Цель всех изменений — сделать так, чтобы трамваи не зависели от пробок и привлекали как можно больше пассажиров.