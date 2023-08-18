В Челябинске четыре трамвая поменяют свои маршруты на девять дней

Транспортники будут менять стрелочные переводы

С 18 по 27 августа в Тракторозаводском районе областного центра перестанут курсировать четыре трамвайных маршрута. Как сообщил «Организатор перевозок Челябинской области», движение вагонов закрывается сразу на двух участках. Специалисты займутся там заменой стрелочных переводов. Пассажирам рассказали, как поменяются пути следования трамваев и каким транспортом можно воспользоваться вместо них.

Участки трамвайных путей закрывают на улице Первой Пятилетки от Горького до трамвайного депо № 1, а также на улице Горького от проспекта Победы до ЧТЗ. Ограничение вводится с 22:00 пятницы, 18 августа, до 5:00 следующего воскресенья, 27 августа. В связи с этим трамваи под номерами 5, 15, 18 и 22 будут курсировать по другим маршрутам:

— № 5: ЧЭМК — Кирова — Завод Колющенко;

— № 15: ЧЭМК — проспект Победы — Чичерина;

— № 18: ЧЭМК — проспект Победы — ЧМК;

— № 22: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — трамвайное депо № 1.





Во время работ трамвай № 12 будет ходить каждые 10 минут, но такой интервал намерены вводить только в часы пик. Пассажирам предлагают пользоваться троллейбусами и автобусами, которые ходят через Тракторозаводский район.

Отметим, что в этом году транспортники получили порядка 1 млрд рублей на обновление трамвайной инфраструктуры. Прежде всего речь идет о приведении в порядок путей и стрелок. Работы должны завершиться к середине октября. Также накануне губернатор Алексей Текслер заявил, что полностью весь парк общественного транспорта будет заменен на новый в 2024 году.