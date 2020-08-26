Движение по улице Гончаренко ограничили в Челябинске

На участке проходят ремонтные работы.

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В Челябинске продолжают активно готовиться к новому отопительному сезону и проводят реконструкции на тепловых сетях. Правда, нередко работы проходят прямо на дорогах или около них, и движение перекрывают. Подобная ситуация на сегодняшний день сложилась на улице Гончаренко: в связи с проведением работ движение так ограничили почти на месяц.

«В связи с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети будет ограничено движение транспорта по улице Гончаренко в районе дома № 39 по улице Гагарина с 20:00 25 августа до 23:00 20 сентября. Работы ведет ООО „Интерполис“»,— сообщили в мэрии Челябинска.

Во избежание неприятных ситуаций водителей просят заранее планировать свой маршрут.