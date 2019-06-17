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/ Движение ограничат на Комсомольском проспекте из-за аварийных работ

Движение ограничат на Комсомольском проспекте из-за аварийных работ

Тепловым сетям потребовался ремонт.
сегодня в 17:31
  |  Общество

На пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова вводят ограничение для транспорта из-за ремонта на тепловых сетях. Аварийные работы потребовалось провести в районе магазина «Теорема». Ограничения начнут действовать 17 июня с 18:00. Завершить работы планируют до 08:00 24 июня.

Организация движения транспорта на период проведения работ будет происходить согласно схеме, согласованной с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения УМВД России по городу Челябинску. Ремонтные работы производит — ООО «Геострой». — рассказала сайту «Первый областной» начальник отдела по внешним и внутренним коммуникациям АО «УСТЭК-Челябинск» Ирина Великосельская.

Пешеходов, автомобилистов и пользователей общественного транспорта просят заранее планировать свой маршрут на ближайшую неделю.

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