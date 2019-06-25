/ Аварийные работы помешают движению машин на северо-западе Челябинска

Ограничения ввели до конца июня.

Дорогу на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечная частично ограничат для автотранспорта. На тепловых сетях проводятся аварийные работы. Ограничения, предполагают, будут действовать до конца июня.

Для проезда автотранспорта будет временно перекрыто движение по одной стороне дороги в районе магазина «Теорема» и жилого дома по адресу Комсомольский проспект, 69, с организацией движения по встречной полосе. АО «УСТЭК-Челябинск» с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтов, заранее планировать свой маршрут и, по возможности, объезжать указанные участки во избежание пробок. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Ограничения должны снять до 20:00 30 июня.

Жителей Челябинска просят соблюдать правила движения, а также быть осторожными вблизи участка работ АО «УСТЭК-Челябинск». Особое внимание рекомендуют уделить детям.