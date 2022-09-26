Движение общественного транспорта в Челябинске задерживается из‑за погоды

Пассажирам советуют не ориентироваться на расписание

В Челябинске сегодня, 26 сентября, из-за обильных дождей городской электротранспорт работает по прибытию, то есть не по расписанию. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».

Перевозчик пояснил, что из-за дождей в городе затоплены многие участки дорог и стрелочные переводы. По этой причине троллейбусы и трамваи могут прибывать к остановкам с задержкой.

Пассажирам советуют следить за фактическим движением транспорта в режиме онлайн и ориентироваться на него, планируя поездки.

Сегодня в Челябинской области синоптики прогнозируют похолодание, штормовой ветер, дожди со снегом и ливни. В Челябинске утро началось с обильного дождя. Город встал в девятибалльных пробках. Местами движение затруднено из-за ДТП, возникших на скользких от дождя дорогах. На этом фоне агрегаторы такси подняли цены на поездки в три раза.