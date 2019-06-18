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/ Движение на кольце Дарвина-Блюхера ограничили до конца лета

Движение на кольце Дарвина-Блюхера ограничили до конца лета

Информация актуальна для автомобилистов.
сегодня в 09:39
  |  Общество

Чтобы обновить дорогу на пересечении улиц Дарвина и Блюхера, администрация Челябинска вынужденно ограничила движение автомобилей по проезжей части. Ограничения, предупреждают владельцев машин, продлятся до 7 сентября.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничением, соблюдать правила дорожного движения и следовать схеме проезда. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Электротранспорта ограничения не коснутся, он будет работать в штатном режиме. Отметим, что через перекресток Дарвина-Блюхера проходит маршрут троллейбусов №№ 5, 7, 11, 12, 16.

Добавим, что перекресток реконструируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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