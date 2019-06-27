В Челябинске прошли слушания по реконструкции улицы Дарвина

Заседание состоялось в доме архитектора.

В Челябинске прошли общественные слушания по реконструкции улицы Дарвина. Свое мнение по нашумевшему вопросу сегодня, 27 июня, в доме архитектора озвучили не только чиновники, но и простые жители города.



Как отметило большинство опрошенных медиахолдингом ОТВ автомобилистов, одно из необходимых изменений — это строительство моста. Автовладельцы подчеркивают, что он является одной из основных транспортных жил Челябинска, но при этом находится в плачевном состоянии.



Мост здесь нужен. Это основная жила, выезд из города, а он уже лет 10 в таком состоянии. Последнее время не так часто стою в пробках, но до этого — минут по 30–40 стояли, потому что там заезд 4 полосы, а все в одну и движения никакого не было. Так же вечером, выезд с Троицкого тракта на Дарвина. — рассказал сайту «Первый областной» один из челябинских автолюбителей.

Как подчеркнул депутат Челябинской городской Думы Александр Павлюченко, на сегодняшнем собрании удалось прийти к единому мнении по количеству полос на улице Дарвина.



Оставить в тех же пределах, в которых они есть, то есть это будет 2 полосы в каждую сторону, плюс именно нормативным расширением каждой полосы, это 3,5 метра одна полоса и вторая полоса 4 метра — для общественного транспорта. Плюс расширение карманов для общественного транспорта, остановочные комплексы и логистика, и движение пешеходов по тротуарам. — рассказал сайту «Первый областной» директор МУП «ЧелябГЭТ», депутат Челябинской городской Думы Александр Павлюченко.

Уже завтра, 28 июня, будет рассмотрен измененный проект. Если все учтенные критерии будут отражены в проекте, то начнется формирование рекомендации на утверждение для главы города. Отметим, что Александр Павлюченко думает, что все изменения будут внесены в проект с вероятностью в 99,9%. По словам чиновника, видно, что жители города одобрили предложения.

