Челябинскую область накрыли мощные снегопады

В эпицентре стихии оказался Ашинский район.

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19 февраля в некоторых муниципалитетах Челябинской области бушевали снегопады. Осложняет ситуацию довольно тёплая погода, благодаря которой снег становится очень мокрым.

И если городские службы ещё справляются с непогодой и дороги успевают чистить, то в остальном ситуация довольно тяжёлая.

«Ашинский район снегом удивить очень сложно. Снега всегда здесь выпадает больше, чем где-либо. Но сегодня чистить этот снег во дворах, проездах невозможно», — рассказывают местные жители.

И если в Аше снег продолжает выпадать, то около Златоуста он уже закончился. Дальнобойщики, проезжающие мимо этого южноуральского города, признаются, что трассы очень хорошо чистят от выпавших осадков.

«От Самары до Уфы был гололёд. А здесь всё более-менее. Вообще, в Челябинской области с дорогами всё хорошо, их чистят. Конечно, нюансы свои есть везде. Но, в целом, устраивает», — отметил дальнобойщик из Новороссийска Андрей.

Также водители признаются, что хоть солью и посыпают трассы, отчего у них уходит много стеклоомывателя, но это не создаёт лишних трудностей на трассе — в таких условиях она необходима. Ни одного затора или ДТП по вине непогоды им не встретились на территории региона.