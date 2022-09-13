Две семьи из Челябинской области отстояли право на компенсацию в 8 млн рублей за подмену детей в роддоме

40 лет назад медики перепутали новорожденных, год назад это подтвердил ДНК-тест

Во вторник, 13 сентября, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право двух семей из Челябинской области на денежную компенсацию за страдания из-за подмены детей, случившейся 40 лет назад в кизильском роддоме. Ранее Челябинский областной суд обязал Минфин региона выплатить обеим мамам и детям по два миллиона рублей . Но Минфин обжаловал это решение, так как ведомство не считает себя причастным к больничной ошибке.

Из-за халатности медиков в 1982 году двух женщин выписали из роддома в селе Кизильское с перепутанными малышами. Башкирка Василя Баймурзина увезла домой светловолосую девочку, а блондинка Валентина Баулина — малышку с черными как смоль волосами.

Близкие Васили приняли девочку со славянской внешностью как родную: мало ли как проявляются гены. А Валентине не повезло: муж всю жизнь корил женщину за измену и часто поднимал на нее руку. Вскоре женщина вышла на след родной дочери (несхожесть детей и мам подметили в школе) и поделилась своими подозрениями с Василей. Но та выставила Валентину за дверь и обратилась на канал НТВ за проведением ДНК-теста. Василя надеялась доказать, что воспитывает родную кровинку. Однако тест подтвердил: девочек подменили.

Результат ДНК-теста стал ударом для всех. Василя боялась, что неродная дочь от нее отвернется, а кровная никогда не полюбит. Молодые женщины не могли понять, как выстраивать отношения с биологическими матерями. Каждый боялся, что его шаги в сторону чужой семьи будут восприняты как предательство. Тогда казалось, что семьи уже не смогут найти согласие и подружиться.

Всех примирила общая судебная тяжба. По совету юриста, обе мамы и дочери подали иски о возмещении моральных страданий. Каждая требовала с государства по 10 млн рублей. В суде их иски объединили в одно производство, так что отстаивать свое право на компенсацию пришлось вместе.

В декабре 2021 года Кизильский районный суд отказал в компенсации. В апреле 2022 года вышестоящий Челябинский областной суд постановил выплатить каждой по 2 млн рублей. И эти деньги уже перечислили на счета потерпевших. Однако следом Минфин подал жалобу в кассационный суд, чтобы оспорить выплату денег. Этот вопрос и рассматривали сегодня.

Интересы семей представляли два челябинских юриста — Вячеслав Курилин и Надежда Клименко. Несмотря на прозрачность и очевидность этой истории, челябинские юристы попросили участников этого дела приехать на заседание из Кизила. Две пожилые женщины и их дочери провели в дороге более шести часов.

«Их присутствие в зале суда было важным. Как юрист я могу объяснить суду обстоятельства дела, но речь идет о моральных страданиях, поэтому судьи должны были сами увидеть всех пострадавших и иметь возможность задать им вопросы. Лучше мам и их дочерей о страданиях не расскажет никто»,

— пояснила ИА «Первое областное» Надежда Клименко.

Представитель Кизильской районной больницы или Минздрава области в суд не явились. Зато присутствовала сотрудник Минфина.

Минфин пытался оспорить свою причастность к подмене детей в роддоме и доказать суду, что не может отвечать по делу роддома, которого уже нет.

Адвокаты семей настаивали на том, что за ошибку медиков из-за давности лет несет ответственность государство, а так как дети были подменены на территории Челябинской области, то и платить должен местный Минфин.

Минфин надеялся доказать, что это дело пока закрыть из-за давности лет. Адвокаты семей утверждали, что у этой истории нет срока давности, как нет срока давности у моральных страданий.

«Да, подмена детей случилась еще во время СССР. Но тогда женщины не знали правды. Они были счастливы рождению дочек. Окончательное понимание, что случилась подмена, пришло в прошлом году, когда женщины сдали ДНК-тест для ток-шоу»,

— говорит Вячеслав Курилин.

В итоге коллегия судей поддержала иск женщин. Решение Челябинской областного суда оставлено без изменений. По закону, Минфин еще может обжаловать это решение в Верховный суд. Но Курилин уверен, что вряд ли ведомство сделает это.

Сами женщины рады, что все позади. Признаются, что ночь накануне не спали.

«И сейчас сердце еще колотится, а в спину будто кто-то дал кулаком»,

— пытается объяснить свои ощущения Василя.

«Да, жизнь могла бы сложиться иначе. А после ДНК-теста здоровье у всех подорвано — все живем с высоким давлением»,

— добавляет блондинка Гуля.

Ее дочка по крови Алена тайком вытирает проступившие на глазах слезы. «Вспоминаю, как я жила. И размышляю, что могла бы жить по-другому, если бы не эта подмена», — замечает кареглазая Алена.

И лишь одна Валентина готова махнуть на прошлое рукой.

«Натерпелись такого, врагу не пожелаешь. А теперь нужно жить дальше. Мало ли как там вышло»,

— говорит Валентина Баулина.