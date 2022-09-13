Из-за халатности медиков в 1982 году двух женщин выписали из роддома в селе Кизильское с перепутанными малышами. Башкирка Василя Баймурзина увезла домой светловолосую девочку, а блондинка Валентина Баулина — малышку с черными как смоль волосами.
Близкие Васили приняли девочку со славянской внешностью как родную: мало ли как проявляются гены. А Валентине не повезло: муж всю жизнь корил женщину за измену и часто поднимал на нее руку. Вскоре женщина вышла на след родной дочери (несхожесть детей и мам подметили в школе) и поделилась своими подозрениями с Василей. Но та выставила Валентину за дверь и обратилась на канал НТВ за проведением ДНК-теста. Василя надеялась доказать, что воспитывает родную кровинку. Однако тест подтвердил: девочек подменили.
Результат ДНК-теста стал ударом для всех. Василя боялась, что неродная дочь от нее отвернется, а кровная никогда не полюбит. Молодые женщины не могли понять, как выстраивать отношения с биологическими матерями. Каждый боялся, что его шаги в сторону чужой семьи будут восприняты как предательство. Тогда казалось, что семьи уже не смогут найти согласие и подружиться.
Всех примирила общая судебная тяжба. По совету юриста, обе мамы и дочери подали иски о возмещении моральных страданий. Каждая требовала с государства по 10 млн рублей. В суде их иски объединили в одно производство, так что отстаивать свое право на компенсацию пришлось вместе.
В декабре 2021 года Кизильский районный суд отказал в компенсации. В апреле 2022 года вышестоящий Челябинский областной суд постановил выплатить каждой по 2 млн рублей. И эти деньги уже перечислили на счета потерпевших. Однако следом Минфин подал жалобу в кассационный суд, чтобы оспорить выплату денег. Этот вопрос и рассматривали сегодня.
Интересы семей представляли два челябинских юриста — Вячеслав Курилин и Надежда Клименко. Несмотря на прозрачность и очевидность этой истории, челябинские юристы попросили участников этого дела приехать на заседание из Кизила. Две пожилые женщины и их дочери провели в дороге более шести часов.
«Их присутствие в зале суда было важным. Как юрист я могу объяснить суду обстоятельства дела, но речь идет о моральных страданиях, поэтому судьи должны были сами увидеть всех пострадавших и иметь возможность задать им вопросы. Лучше мам и их дочерей о страданиях не расскажет никто», — пояснила ИА «Первое областное» Надежда Клименко.
Представитель Кизильской районной больницы или Минздрава области в суд не явились. Зато присутствовала сотрудник Минфина.
Минфин пытался оспорить свою причастность к подмене детей в роддоме и доказать суду, что не может отвечать по делу роддома, которого уже нет.
Адвокаты семей настаивали на том, что за ошибку медиков из-за давности лет несет ответственность государство, а так как дети были подменены на территории Челябинской области, то и платить должен местный Минфин.
Минфин надеялся доказать, что это дело пока закрыть из-за давности лет. Адвокаты семей утверждали, что у этой истории нет срока давности, как нет срока давности у моральных страданий.
«Да, подмена детей случилась еще во время СССР. Но тогда женщины не знали правды. Они были счастливы рождению дочек. Окончательное понимание, что случилась подмена, пришло в прошлом году, когда женщины сдали ДНК-тест для ток-шоу», — говорит Вячеслав Курилин.
В итоге коллегия судей поддержала иск женщин. Решение Челябинской областного суда оставлено без изменений. По закону, Минфин еще может обжаловать это решение в Верховный суд. Но Курилин уверен, что вряд ли ведомство сделает это.
Сами женщины рады, что все позади. Признаются, что ночь накануне не спали.
«И сейчас сердце еще колотится, а в спину будто кто-то дал кулаком», — пытается объяснить свои ощущения Василя.
Ее дочка по крови Алена тайком вытирает проступившие на глазах слезы. «Вспоминаю, как я жила. И размышляю, что могла бы жить по-другому, если бы не эта подмена», — замечает кареглазая Алена.
«Да, жизнь могла бы сложиться иначе. А после ДНК-теста здоровье у всех подорвано — все живем с высоким давлением», — добавляет блондинка Гуля.
И лишь одна Валентина готова махнуть на прошлое рукой.
«Натерпелись такого, врагу не пожелаешь. А теперь нужно жить дальше. Мало ли как там вышло», — говорит Валентина Баулина.
За последний год они стали одной семьей и уже не смотрят с ревностью друг на друга. И если раньше у каждой была одна дочь или мама, то теперь их по две.
Как семьи поняли, что растят чужих дочерей, и какие страдания пережили две матери, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
Аналогичный скандал разразился десять лет назад в Копейске. При разводе с мужем местная жительница Юлия Беляева подала на алименты. Однако мужчина отказался платить и заявил, что ребенок не его кровный. Анализ ДНК подтвердил: ни он, ни супруга не являются биологическими родителями 12-летней девочки. Оказалось, в роддоме перепутали двух малышек из русской и мусульманской семьи. Семьям выплатили тогда весомую компенсацию.