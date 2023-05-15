В Бакале Челябинской области достроили 10-этажные дома для переселенцев из ветхо-аварийного жилья, сообщили в Фонде развития территорий. По данным администрации Саткинского района, ключи от новых квартир получат 348 человек.
Новые два дома на 119 и 60 квартир построили на улице Кирова в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Жилье возвели на два месяца раньше срока.
«В регионе с 2019 года по нацпроекту из аварийного жилья в новые квартиры переехали 11 792 человека из 12 666», — отметили в Фонде развития территорий.
Оператором программы выступает публично-правовая компания «Фонд развития территорий».
Напомним, строительство домов на улице Кирова стартовало в мае 2022 года. Застройщиком выступила челябинская компания «Горстрой». К ноябрю в 10-этажках начали проводить отделочные работы. В начале апреля этого года жители из поселка Иркускан и Бакала уже начали переезжать в новое жилье. Возведение высоток велось при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
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