/ Челябинские театры представляют историю Анны Карениной в ответ на мировой запрос

Свои постановки есть в двух театрах.

В пресс-центре медиахолдинга ОТВ состоялась встреча с руководителями крупнейших театров Челябинска. Особое внимание было уделено грядущим премьерам. Одной из наиболее заметных оказалась интерпретация «Анны Карениной» от театра Драмы. История рассказана от лица ее супруга, Алексея Каренина. Первый зрители уже смогли увидеть постановку на большой сцене и поделиться впечатлениями.

Сейчас мы находимся в паузе после того, как опустился занавес на премьере «Алексея Каренина». Нам звонят и говорят, что это значимое культурное событие для Челябинска. Это тот спектакль, который не дает душе покоя. Мнения зрителей разделились. Кто-то говорит, что это не его, либо понимает, что должен быть здесь и смотреть. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель директора челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова Светлана Квасницкая.

Как оказалось, вскоре челябинцы смогут увидеть еще одну версию классического произведения. Трендовую постановку покажут в оперном театре. Сейчас для истории о несчастной любви идет подбор музыкального сопровождения.

«Анна Каренина» сейчас интересует Восток и Европу. Обращение к этой истории идет по всему миру. Нам часто звонят импресарио с такой потребностью. Поэтому сейчас создаем свою, новую версию «Анны Карениной». — делится планами художественный руководитель Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Евгений Волынский.

Премьера намечена на следующий календарный год. Ориентировочно «Анна Каренина» впервые будет показана 30 марта.