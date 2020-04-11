«Надеемся этот очаг локализовать»: Ирина Гехт прокомментировала ситуацию с семьёй в Магнитогорске

На данный момент у двух членов семьи погибшего от пневмонии подтверждён коронавирус.

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала корреспонденту медиахолдинга о ситуации с семьёй в Магнитогорске, которая, возможно, является очагом коронавирусной инфекции.

По её словам, ситуация не страшная и уже находится на контроле врачей, однако контактных людей действительно немало.

«Контактных людей было много, порядка 50 человек — это семья, и 46 человек — соседи и те, кто живёт рядом в подъезде. Все они находятся под медицинским наблюдением, у всех взяты анализы. Семеро из семьи госпитализированы, у двоих положительный анализ, у двоих — отрицательный, остальные пока в стадии готовности. Врачи принимают все меры, ситуация находится под контролем»,— сообщила Ирина Гехт.

По её словам, родственник семьи, вернувшийся из-за границы и не самоизолировавшийся, повёл себя безответственно и спровоцировал достаточно обширный очаг.

«То же самое было у нас в Кизильском районе и в Бредах. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем этот очаг локализовать»,— добавила первый вице-губернатор.

Напомним, в конце марта один из родственников семьи вернулся из Армении и не самоизолировался, а продолжил контактировать с людьми. Спустя некоторое время общавшийся с ним мужчина скончался в больнице от пневмонии, однако коронавирус у него так и не подтвердился. Затем с признаками ОРВИ и пневмонии были госпитализированы другие члены семьи погибшего. Их квартиру, а также подъезд, где они проживали, продезинфицированы, а жителям подъезда выданы предписания о самоизоляции.