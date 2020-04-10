В Аше зарегистрировали первый условно положительный результат на коронавирус

Как отметили на заседании оперативного штаба, это стало последствием несоблюдения самоизоляции.



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«Случай заражения стал возможен из-за несоблюдения режима всеобщей самоизоляции, игнорирования рекомендаций органов власти не передвигаться по территории города, района, страны. Сотрудниками Роспотребнадзора и медучреждений отрабатывается круг контактных с ним лиц для принятия мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в муниципалитете»,

— сообщает газета «Стальная искра» со ссылкой на главу Ашинского района Виктора Лукьянова.

В Ашинском муниципальном районе зарегистрировали первый условно положительный случай заражения коронавирусной инфекцией. Информация была озвучена на заседании оперативного штаба сегодня, 10 апреля. Всего в стационаре под наблюдением врачей на находятся 5 человек. С учёта был снять 51 человек, все они прошли необходимые обследования, сообщил глава Ашинского района Виктор Лукьянов.Отметим, что по данным на 10 апреля в Челябинской области подтверждено 36 случаев заболевания коронавирусом, Помимо этого у 8 человек диагноз условно подтверждён, а 10 человек смогли вылечиться от инфекции.