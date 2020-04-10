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«Случай заражения стал возможен из-за несоблюдения режима всеобщей самоизоляции, игнорирования рекомендаций органов власти не передвигаться по территории города, района, страны. Сотрудниками Роспотребнадзора и медучреждений отрабатывается круг контактных с ним лиц для принятия мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в муниципалитете», — сообщает газета «Стальная искра» со ссылкой на главу Ашинского района Виктора Лукьянова.
Отметим, что по данным на 10 апреля в Челябинской области подтверждено 36 случаев заболевания коронавирусом, Помимо этого у 8 человек диагноз условно подтверждён, а 10 человек смогли вылечиться от инфекции.