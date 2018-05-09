/ Челябинцы почтят память погибших фронтовиков у векового дуба

В 40-е годы дерево служило отправной точной бойцов Красной армии на войну.

На улице Барбюса в Челябинске стоит раскидистый черешчатый дуб. Дерево хранит в себе большую историю времен Великой Отечественной войны. В далекие 40-е именно у этого, тогда еще совсем молоденького дубка, было пролито немало слез. Отсюда бойцы Красной Армии отправлялись на фронт, а многие уходили навсегда. Здесь был сосредоточен самый главный оборонный комплекс.

Здесь находилась специальная платформа, где формировались эшелоны с танками. Сформированные соединения отсюда отправлялись на войну. — рассказывает член союза журналистов России Олег Вепрев.

Сейчас это могучий, почти полметра в обхвате, раскидистый дуб. В 2005 году было принято решение присвоить ему особый статус. Под раскидистыми ветвями установлена мемориальная табличка. Местные жители говорят, что на священном месте каждый год собираются школьники, ветераны, и те челябинцы, чьи родственники именно отсюда уходили на фронт.

Если перенестись в сороковые годы, то кроны этих деревьев видели молодых ребят, уходящих на фронт. А ребята в этих дубах запоминали свой родной район. — рассказывает челябинка.

Для челябинцев это место знаковое. Отсюда уходили на фронт. Мой дед тооже отсюда уходил. — рассказывает сайту «Первый областной» Людмила Черепашкина.

У челябинского дуба есть и собратья-памятники в местах боевой славы. Например, на 24-м километре «Дороги жизни», по которой везли продовольствие в блокадный Ленинград, стоит черешчатый дуб, которому более 180 лет.