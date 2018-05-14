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/ Детский ансамбль «Урал» организовал фестиваль к собственному 10-летию

Детский ансамбль «Урал» организовал фестиваль к собственному 10-летию

Первых участников поддержат детский оркестр и хор, барабанщики Кавказа.
сегодня в 12:53
  |  Общество

Юбилейный год детская хореографическая студия ансамбля танца «Урал» встречает с размахом. К 10-летию приурочено открытие собственного международного фестиваля «Уральская высота». Танцевальный конкурс пройдет с 17 по 19 мая.

За десять лет вокруг детской студии сформировался круг друзей, коллег, а идея создания конкурса давно витала в воздухе. Тем более, сегодня в области нет детских специализированных хореографических фестивалей международного уровня, поэтому ситуация создания проекта по-своему уникальна. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель детской хореографической студии ансамбля танца «Урал» Светлана Лукина.

В этом году гостями «Уральской высоты» станут 6 детских коллективов. Большинство участников из Челябинской области, также ждут ансамбль танца «Карнавал» из Казахстана.

17 мая на сцене Театра оперы и балета ее откроет большой праздничный концерт с участием танцоров и музыкантов. Некоторым танцевальным номерам будет аккомпанировать детский камерный оркестр «Молодая Классика», другие озвучит детский хор. В «Лезгинке» планируем задействовать шоу барабанщиков Кавказа. Утром 18 мая проведем отбор номеров для гала-концерта — каждый коллектив привозит три номера, мы выберем по одному. Гала-концерт состоится в тот же вечер на сцене Концертного зала им. С. С. Прокофьева. Между отбором и концертом планируем устроить на Кировке большой флешмоб с участием всех приглашенных коллективов — пройти танцевальным стрит-парадом под гимн фестиваля. А 19 мая мы приглашаем всех на отчетный концерт детской студии ансамбля танца «Урал» с участием некоторых из приглашенных коллективов. — делится подробностями предстоящего фестиваля Светлана Лукина.

Отметим еще одну особенность детского танцевального фестиваля. В этом году все участники независимо от результатов будут награждены. В качестве приза выбрана авторская статуэтка «Уральская орхидея», прообразом которой послужил цветок «венерин башмачок».

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